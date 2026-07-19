В Майами арестовали обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эндрю и Тристан Тейт арестованы в Майами по запросу Великобритании.
- В Великобритании им выдвигают обвинения в изнасилованиях и торговле людьми.
- По данным румынского следствия, братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов и вынуждала их участвовать в создании порнографических материалов.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Обвиняемые в торговле людьми Эндрю и Тристан Тейт арестованы в Майами по запросу Великобритании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на службу федеральных судебных приставов США и источник, знакомый с вопросом.
"Братья-инфлюэнсеры Эндрю и Тристан Тейт были арестованы федеральными властями в субботу в Майами… они были арестованы по запросу Великобритании на экстрадицию", - пишет агентство.
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Агентство отмечает, что в Британии им выдвигают обвинения в изнасилованиях и торговле людьми.
По данным румынского следствия, в 2015 году братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов. Девушек вынуждали участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах. За продажу этих материалов Тейты получили 2,8 миллиона долларов и 887 тысяч токенов (криптовалюты). По версии следствия, в 2020 году один из братьев регулярно вступал в половые контакты с 15-летней девушкой, которую также использовали для создания порнографии.