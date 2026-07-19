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В Майами арестовали обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт - РИА Новости, 19.07.2026
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03:09 19.07.2026
В Майами арестовали обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт

В Майами по запросу Британии арестовали братьев Эндрю и Тристана Тейт

© AP Photo / Andreea AlexandruБратья Эндрю и Тристан Тейт
Братья Эндрю и Тристан Тейт - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Братья Эндрю и Тристан Тейт . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эндрю и Тристан Тейт арестованы в Майами по запросу Великобритании.
  • В Великобритании им выдвигают обвинения в изнасилованиях и торговле людьми.
  • По данным румынского следствия, братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов и вынуждала их участвовать в создании порнографических материалов.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Обвиняемые в торговле людьми Эндрю и Тристан Тейт арестованы в Майами по запросу Великобритании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на службу федеральных судебных приставов США и источник, знакомый с вопросом.
"Братья-инфлюэнсеры Эндрю и Тристан Тейт были арестованы федеральными властями в субботу в Майами… они были арестованы по запросу Великобритании на экстрадицию", - пишет агентство.
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Агентство отмечает, что в Британии им выдвигают обвинения в изнасилованиях и торговле людьми.
По данным румынского следствия, в 2015 году братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов. Девушек вынуждали участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах. За продажу этих материалов Тейты получили 2,8 миллиона долларов и 887 тысяч токенов (криптовалюты). По версии следствия, в 2020 году один из братьев регулярно вступал в половые контакты с 15-летней девушкой, которую также использовали для создания порнографии.
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