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Климатолог рассказал, почему жара в Европе стала затяжной - РИА Новости, 18.07.2026
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10:28 18.07.2026
Климатолог рассказал, почему жара в Европе стала затяжной

Климатолог Фаццини объяснил жару в Европе дисбалансом в движении воздушных масс

© REUTERS / Alice SaccoЖара в Париже
Жара в Париже - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / Alice Sacco
Жара в Париже
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кратковременные вторжения холодного воздуха больше не способны надолго прерывать периоды экстремальной жары в Европе из-за дисбаланса в движении воздушных масс.
  • Периоды жары теперь продолжаются значительно дольше, чем кратковременные похолодания: волны жары длятся шесть-семь дней, а вторжения холодного воздуха — два-три дня.
РИМ, 18 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Кратковременные вторжения холодного воздуха больше не способны надолго прерывать периоды экстремальной жары в Европе из-за дисбаланса в движении воздушных масс, заявил РИА Новости преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини.
По словам ученого, эти климатические изменения вызваны участившимися волнообразными колебаниями атмосферных масс.
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"Обычно теплый воздух движется с юга на север, образуя антициклональные гребни, либо холодный воздух опускается с севера на юг. Сейчас оба типа процессов происходят чаще, но между ними возникла важная асимметрия", - сказал Фаццини.
Он пояснил, что периоды жары теперь продолжаются значительно дольше, чем кратковременные похолодания.
«
"Волны жары длятся шесть-семь дней, тогда как вторжения холодного воздуха обычно продолжаются лишь два-три дня. Мы сразу ощущаем резкое понижение температуры, однако оно быстро заканчивается, и вскоре приходит новая волна жары", - отметил эксперт.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности был введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. На Апеннинах установилась уже третья волна зноя.
Пик предыдущей волны в Италии наступил в конце июня, когда минздрав страны предупредил о максимальном, "красном" уровне погодной опасности в 25 из 27 крупнейших городов.
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