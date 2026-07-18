Климатолог рассказал, почему жара в Европе стала затяжной

Краткий пересказ от РИА ИИ Кратковременные вторжения холодного воздуха больше не способны надолго прерывать периоды экстремальной жары в Европе из-за дисбаланса в движении воздушных масс.

Периоды жары теперь продолжаются значительно дольше, чем кратковременные похолодания: волны жары длятся шесть-семь дней, а вторжения холодного воздуха — два-три дня.

РИМ, 18 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Кратковременные вторжения холодного воздуха больше не способны надолго прерывать периоды экстремальной жары в Европе из-за дисбаланса в движении воздушных масс, заявил РИА Новости преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини.

По словам ученого, эти климатические изменения вызваны участившимися волнообразными колебаниями атмосферных масс.

"Обычно теплый воздух движется с юга на север, образуя антициклональные гребни, либо холодный воздух опускается с севера на юг. Сейчас оба типа процессов происходят чаще, но между ними возникла важная асимметрия", - сказал Фаццини.

Он пояснил, что периоды жары теперь продолжаются значительно дольше, чем кратковременные похолодания.

« "Волны жары длятся шесть-семь дней, тогда как вторжения холодного воздуха обычно продолжаются лишь два-три дня. Мы сразу ощущаем резкое понижение температуры, однако оно быстро заканчивается, и вскоре приходит новая волна жары", - отметил эксперт.

В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности был введен во Франции , Британии, Нидерландах и Италии. На Апеннинах установилась уже третья волна зноя.