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"Это ад". Мендель набросилась на Зеленского из-за случившегося на Украине - РИА Новости, 18.07.2026
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15:58 18.07.2026 (обновлено: 16:40 18.07.2026)
"Это ад". Мендель набросилась на Зеленского из-за случившегося на Украине

Мендель обвинила Зеленского во лжи о "несокрушимом духе" украинцев

© REUTERS / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель обвинила Зеленского в срыве всех попыток мирного урегулирования на Украине.
  • По ее словам, громкие лозунги правительства служат для прикрытия насильственной мобилизации и пыток в призывных пунктах.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский саботирует любые попытки мирного урегулирования на Украине и прикрывает насильственную мобилизацию громкими лозунгами, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Ужасающе. Людей избивают прямо на улицах, забирают в призывные пункты, где повсеместно применяются пытки, тащат на передовую. А некоторые еще называют это демократией и "несокрушимым духом", — написала она в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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Мендель отметила, что Зеленский сорвал все попытки установить мир в стране, подменив их "громкими лозунгами, призванными скрыть этот ад".
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят с улиц мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом люди призывного возраста всеми силами уклоняются от мобилизации: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся и не выходят из дома.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЮлия Мендель
 
 
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