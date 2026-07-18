"Это ад". Мендель набросилась на Зеленского из-за случившегося на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Юлия Мендель обвинила Зеленского в срыве всех попыток мирного урегулирования на Украине.

По ее словам, громкие лозунги правительства служат для прикрытия насильственной мобилизации и пыток в призывных пунктах.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский саботирует любые попытки мирного урегулирования на Украине и прикрывает насильственную мобилизацию громкими лозунгами, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Ужасающе. Людей избивают прямо на улицах, забирают в призывные пункты, где повсеместно применяются пытки, тащат на передовую. А некоторые еще называют это демократией и "несокрушимым духом", — написала она в соцсети X.

Мендель отметила, что Зеленский сорвал все попытки установить мир в стране, подменив их "громкими лозунгами, призванными скрыть этот ад".

ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят с улиц мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.