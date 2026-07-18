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На Украине сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 18.07.2026
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13:11 18.07.2026 (обновлено: 14:24 18.07.2026)
На Украине сделали резкое заявление о Зеленском

"Страна.ua": Зеленский не отправит в отставку Сырского из страха потерять власть

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание "Страна.ua" пишет, что Владимир Зеленский вряд ли решится отправить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в отставку из-за страха потерять власть.
  • Он максимально удобен для Зеленского, так как у него нет политических амбиций.
  • Отставка Сырского может привести к быстрым и крайне тяжелым для Зеленского последствиям.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский едва ли решится отправить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в отставку из-за страха потерять власть, пишет издание "Страна.ua".

"Если оценивать Сырского с политической точки зрения, то он – максимально удобен для Зеленского. Особенно на фоне своего предшественника Залужного, который еще будучи главкомом стал фактически политической фигурой", — говорится в публикации.
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В материале отмечается, что у нынешнего главкома нет никаких политических амбиций – он не очень популярный в обществе и в армии, по происхождению россиянин, плохо говорит по-украински, но зато хорошо исполняет приказы верховного главнокомандующего.

По сути, Сырский выступает ключевым элементом, при помощи которого Зеленский держит армию под жестким политическим контролем. Если же главу киевского режима вынудят отправить главнокомандующего в отставку, то такой сценарий приведет к быстрым и крайне тяжелым для Зеленского последствиям, пишет издание.

Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны Михаила Федорова. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру. Во многих украинских городах прошли митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.
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