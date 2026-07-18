На Украине сделали резкое заявление о Зеленском

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский едва ли решится отправить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в отставку из-за страха потерять власть, пишет издание "Страна.ua". "Если оценивать Сырского с политической точки зрения, то он – максимально удобен для Зеленского. Особенно на фоне своего предшественника Залужного, который еще будучи главкомом стал фактически политической фигурой", — говорится в публикации.

В материале отмечается, что у нынешнего главкома нет никаких политических амбиций – он не очень популярный в обществе и в армии, по происхождению россиянин, плохо говорит по-украински, но зато хорошо исполняет приказы верховного главнокомандующего.



По сути, Сырский выступает ключевым элементом, при помощи которого Зеленский держит армию под жестким политическим контролем. Если же главу киевского режима вынудят отправить главнокомандующего в отставку, то такой сценарий приведет к быстрым и крайне тяжелым для Зеленского последствиям, пишет издание.



Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны Михаила Федорова. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру. Во многих украинских городах прошли митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.