Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский заявил о намерении сменить правительство и отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.

По мнению депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.

Издание New York Times со ссылкой на политических аналитиков и оппозиционных политиков сообщает, что увольнение Федорова может быть связано с его возросшей популярностью, которую Зеленский мог воспринять как угрозу.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Украины Михаила Федорова может быть частично связано с возросшей популярностью последнего, поскольку Зеленский увидел в нем возможного соперника, сообщает газета Решение Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Украины Михаила Федорова может быть частично связано с возросшей популярностью последнего, поскольку Зеленский увидел в нем возможного соперника, сообщает газета New York Times со ссылкой на политических аналитиков и оппозиционных политиков.

Зеленский 12 июля заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова . По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы военкоматов.

"Рьяно пытаясь популяризовать использование БПЛА в бою... Федоров и сам приобрел широкую популярность. И это, как заявили политические аналитики и оппозиционные политики, могло поспособствовать его краху на этой неделе", - пишет издание.

Как отмечает New York Times, отправив Федорова в отставку, Зеленский убрал потенциального политического соперника, оказавшегося в центре внимания. По мнению депутата Верховной рады Николая Давыдюка, экс-министр обороны стал для Зеленского проблемой и опасностью. Аналитики же отмечают, что решение об увольнении поставило под угрозу военные усилия Киева.