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Зеленский мог уволить министра обороны из-за его популярности, пишет NYT - РИА Новости, 18.07.2026
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20:44 18.07.2026
Зеленский мог уволить министра обороны из-за его популярности, пишет NYT

NYT: Зеленский мог уволить министра обороны Федорова из-за его популярности

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил о намерении сменить правительство и отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
  • По мнению депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.
  • Издание New York Times со ссылкой на политических аналитиков и оппозиционных политиков сообщает, что увольнение Федорова может быть связано с его возросшей популярностью, которую Зеленский мог воспринять как угрозу.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Украины Михаила Федорова может быть частично связано с возросшей популярностью последнего, поскольку Зеленский увидел в нем возможного соперника, сообщает газета New York Times со ссылкой на политических аналитиков и оппозиционных политиков.
Зеленский 12 июля заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы военкоматов.
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"Рьяно пытаясь популяризовать использование БПЛА в бою... Федоров и сам приобрел широкую популярность. И это, как заявили политические аналитики и оппозиционные политики, могло поспособствовать его краху на этой неделе", - пишет издание.
Как отмечает New York Times, отправив Федорова в отставку, Зеленский убрал потенциального политического соперника, оказавшегося в центре внимания. По мнению депутата Верховной рады Николая Давыдюка, экс-министр обороны стал для Зеленского проблемой и опасностью. Аналитики же отмечают, что решение об увольнении поставило под угрозу военные усилия Киева.
В Киеве и нескольких городах Украины в четверг и пятницу прошли митинги в поддержку Федорова и против Сырского. Кроме того, граждане Украины использовали функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.
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