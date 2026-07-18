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В бундестаге заявили об огромной ошибке Зеленского - РИА Новости, 18.07.2026
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07:29 18.07.2026
В бундестаге заявили об огромной ошибке Зеленского

Депутат Хофрайтер: Зеленский совершил огромную ошибку, уволив Федорова

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антон Хофрайтер, председатель комитета бундестага по делам ЕС и политик от партии "Зеленых", заявил, что Владимир Зеленский совершил огромную ошибку, уволив Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.
  • Хофрайтер призвал власти Германии оказать давление на Зеленского в вопросе отставки Федорова.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Председатель комитета бундестага по делам ЕС и политик от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер заявил, что Владимир Зеленский совершил огромную ошибку и поддался старым коррумпированным связям, уволив Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.
В Киеве и ряде городов Украины 16 июля прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского продолжились на Украине, люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.
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"На Украине идет ожесточенная борьба за власть... Зеленский совершил огромную ошибку (уволив Федорова - ред.)", - заявил Хофрайтер в интервью порталу RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Политик также подчеркнул, что Зеленский поддался старым коррумпированным связям в ВСУ. Хофрайтер также призвал власти Германии оказать на него давление в вопросе отставки Федорова.
Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, после чего последовала отставка действовавшего премьера Юлии Свириденко и всего кабинета. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
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