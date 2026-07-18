Краткий пересказ от РИА ИИ Антон Хофрайтер, председатель комитета бундестага по делам ЕС и политик от партии "Зеленых", заявил, что Владимир Зеленский совершил огромную ошибку, уволив Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.

Хофрайтер призвал власти Германии оказать давление на Зеленского в вопросе отставки Федорова.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Председатель комитета бундестага по делам ЕС и политик от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер заявил, что Владимир Зеленский совершил огромную ошибку и поддался старым коррумпированным связям, уволив Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.

Киеве и ряде городов Украины 16 июля прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского продолжились на Украине, люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.

"На Украине идет ожесточенная борьба за власть... Зеленский совершил огромную ошибку (уволив Федорова - ред.)", - заявил Хофрайтер в интервью порталу RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Политик также подчеркнул, что Зеленский поддался старым коррумпированным связям в ВСУ. Хофрайтер также призвал власти Германии оказать на него давление в вопросе отставки Федорова.