Россияне назвали желаемый доход от подработки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В среднем россияне считают комфортным дополнительный доход от подработки в размере около 50 тысяч рублей в месяц.
- 23% респондентов имеют подработку помимо штатной работы.
- Главным результатом подработки россияне называют дополнительный доход, а также возможность получить практический опыт по специальности.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россияне в среднем рассчитывают получать от подработки около 50 тысяч рублей в месяц - такой уровень дополнительного дохода они называют комфортным, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Рекламы" и "Авито Подработки".
"В среднем участники исследования оценили комфортный дополнительный доход от подработки на старте карьеры в 48 547 рублей в месяц", - рассказали аналитики.
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Согласно результатам опроса, который провели эксперты, 23% респондентов имеют подработку, помимо штатной работы. Это почти каждый пятый россиянин.
Главным результатом подработки россияне называют дополнительный доход - об этом сообщили 47% опрошенных. Кроме того, четверть респондентов отмечает, что подработка позволяет получить практический опыт по специальности.
При этом пятая часть (21%) опрошенных считает, что подработка позволит им легче войти в профессию. Еще 15% полагает, что подработка помогает лучше понять выбранное карьерное направление.
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Почти половина опрошенных планирует на старте карьеры получать от подработки доход в 20-40 тысяч рублей.
"Подработка на старте карьеры воспринимается не только как источник дохода, но и как возможность получить профессиональный опыт и развить навыки", - прокомментировал старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка" Дмитрий Королев.
"Молодые специалисты чаще видят в ней способ войти в профессию: среди россиян 18–24 лет 30% называют подработку полноценным началом карьеры. Для более старших возрастных групп важнее накопление практических компетенций", - добавил он.