Россияне назвали желаемый доход от подработки

Краткий пересказ от РИА ИИ В среднем россияне считают комфортным дополнительный доход от подработки в размере около 50 тысяч рублей в месяц.

23% респондентов имеют подработку помимо штатной работы.

Главным результатом подработки россияне называют дополнительный доход, а также возможность получить практический опыт по специальности.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россияне в среднем рассчитывают получать от подработки около 50 тысяч рублей в месяц - такой уровень дополнительного дохода они называют комфортным, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Рекламы" и "Авито Подработки".

"В среднем участники исследования оценили комфортный дополнительный доход от подработки на старте карьеры в 48 547 рублей в месяц", - рассказали аналитики.

Согласно результатам опроса, который провели эксперты, 23% респондентов имеют подработку, помимо штатной работы. Это почти каждый пятый россиянин.

Главным результатом подработки россияне называют дополнительный доход - об этом сообщили 47% опрошенных. Кроме того, четверть респондентов отмечает, что подработка позволяет получить практический опыт по специальности.

При этом пятая часть (21%) опрошенных считает, что подработка позволит им легче войти в профессию. Еще 15% полагает, что подработка помогает лучше понять выбранное карьерное направление.

Почти половина опрошенных планирует на старте карьеры получать от подработки доход в 20-40 тысяч рублей.

"Подработка на старте карьеры воспринимается не только как источник дохода, но и как возможность получить профессиональный опыт и развить навыки", - прокомментировал старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка" Дмитрий Королев.