Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали желаемый доход от подработки - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:47 18.07.2026 (обновлено: 09:40 18.07.2026)
Россияне назвали желаемый доход от подработки

Россияне хотят получать от подработки примерно 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКупюры
Купюры - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В среднем россияне считают комфортным дополнительный доход от подработки в размере около 50 тысяч рублей в месяц.
  • 23% респондентов имеют подработку помимо штатной работы.
  • Главным результатом подработки россияне называют дополнительный доход, а также возможность получить практический опыт по специальности.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россияне в среднем рассчитывают получать от подработки около 50 тысяч рублей в месяц - такой уровень дополнительного дохода они называют комфортным, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Рекламы" и "Авито Подработки".
"В среднем участники исследования оценили комфортный дополнительный доход от подработки на старте карьеры в 48 547 рублей в месяц", - рассказали аналитики.
Увольнение сотрудника - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Аналитики выяснили, почему россияне чаще всего увольняются
22 марта, 11:49
Согласно результатам опроса, который провели эксперты, 23% респондентов имеют подработку, помимо штатной работы. Это почти каждый пятый россиянин.
Главным результатом подработки россияне называют дополнительный доход - об этом сообщили 47% опрошенных. Кроме того, четверть респондентов отмечает, что подработка позволяет получить практический опыт по специальности.
При этом пятая часть (21%) опрошенных считает, что подработка позволит им легче войти в профессию. Еще 15% полагает, что подработка помогает лучше понять выбранное карьерное направление.
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Россияне рассказали, ради чего они работают
11 июня, 06:36
Почти половина опрошенных планирует на старте карьеры получать от подработки доход в 20-40 тысяч рублей.
"Подработка на старте карьеры воспринимается не только как источник дохода, но и как возможность получить профессиональный опыт и развить навыки", - прокомментировал старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка" Дмитрий Королев.
"Молодые специалисты чаще видят в ней способ войти в профессию: среди россиян 18–24 лет 30% называют подработку полноценным началом карьеры. Для более старших возрастных групп важнее накопление практических компетенций", - добавил он.
Работодатель проводит собеседование со студенткой - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Зарплатные предложения для молодежи без опыта выросли вдвое за четыре года​
27 мая, 04:29
 
ОбществоРоссияРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала