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В заповеднике "Аскания-Нова" рассказали о последствиях атак дронов ВСУ - РИА Новости, 18.07.2026
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08:38 18.07.2026
В заповеднике "Аскания-Нова" рассказали о последствиях атак дронов ВСУ

Мещеряков: пожары уничтожили более 3 тыс га степей заповедника "Аскания-Нова"

© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"Последствия атаки ВСУ на заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
Последствия атаки ВСУ на заповедник Аскания-Нова в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"
Последствия атаки ВСУ на заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожары, вызванные атаками беспилотников ВСУ, уничтожили свыше 3 тысяч гектаров степей заповедника «Аскания-Нова».
  • Также пострадало 570 гектаров в заказнике Асканийский, который является охранной зоной заповедника.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Пожары, вызванные атаками беспилотников ВСУ, уничтожили свыше 3 тысяч гектаров степей старейшего в мире биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.
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"Общая площадь уничтоженных пожарами степей достигла 3100 гектаров в заповеднике "Аскания-Нова" и 570 гектар в заказнике Асканийский, который является фактически охранной зоной заповедника", - сказал Мещеряков.
По его словам, пожары из-за атак беспилотников ВСУ возникают практически ежедневно.
"К счастью, в последние дни масштабы меньше", - уточнил директор.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
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