Краткий пересказ от РИА ИИ Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности.

Основное внимание уделено выполнению боевых задач по освобождению Донецкой Народной Республики.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Группировка войск "Запад" наступает на широком фронте в своей полосе ответственности, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ России Валерий Герасимов.

"Группировка войск "Запад" наступает на широком фронте в своей полосе ответственности", - заявил он.