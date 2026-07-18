Группа войск "Запад" наступает на широком фронте, заявил Герасимов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности.
- Основное внимание уделено выполнению боевых задач по освобождению Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Группировка войск "Запад" наступает на широком фронте в своей полосе ответственности, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ России Валерий Герасимов.
"Группировка войск "Запад" наступает на широком фронте в своей полосе ответственности", - заявил он.
В своем выступлении Герасимов подчеркнул, что основное внимание уделено выполнению боевых задач соединениями и воинскими частями по освобождению Донецкой Народной Республики.