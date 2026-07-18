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Группа войск "Запад" наступает на широком фронте, заявил Герасимов - РИА Новости, 18.07.2026
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18:40 18.07.2026
Группа войск "Запад" наступает на широком фронте, заявил Герасимов

Герасимов: группировка войск "Запад" наступает на широком фронте в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности.
  • Основное внимание уделено выполнению боевых задач по освобождению Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Группировка войск "Запад" наступает на широком фронте в своей полосе ответственности, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ России Валерий Герасимов.
"Группировка войск "Запад" наступает на широком фронте в своей полосе ответственности", - заявил он.
В своем выступлении Герасимов подчеркнул, что основное внимание уделено выполнению боевых задач соединениями и воинскими частями по освобождению Донецкой Народной Республики.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
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