В Запорожье рассказали о роли погибшего главного инженера ЗАЭС

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"Александр Яковлев сыграл весомую роль в сохранении стабильности Запорожской АЭС в условиях провокаций и террористических актов. В самые сложные моменты, когда город и станция подвергались ударам, он не оставил свой пост, демонстрируя мужество и самоотверженность. Его действия в этот критический период стали примером преданности делу и своей стране, что, безусловно, заслуживает самой высокой оценки", - сказал Емельяненко.