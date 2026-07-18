В Запорожье рассказали о роли погибшего главного инженера ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб от атаки ВСУ.
- Он сыграл весомую роль в сохранении стабильности станции в условиях провокаций и террористических актов.
- Карьерный рост Яковлева был стремительным, и он проявил себя как профессионал, гражданин и патриот России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Погибший от атаки ВСУ главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев сыграл весомую роль для стабильной работы Запорожской АЭС в условиях провокаций и террористических актов, заявил РИА Новости председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.
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"Александр Яковлев сыграл весомую роль в сохранении стабильности Запорожской АЭС в условиях провокаций и террористических актов. В самые сложные моменты, когда город и станция подвергались ударам, он не оставил свой пост, демонстрируя мужество и самоотверженность. Его действия в этот критический период стали примером преданности делу и своей стране, что, безусловно, заслуживает самой высокой оценки", - сказал Емельяненко.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. Вместе с ним погиб водитель, пострадал работник станции.
СК России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева к государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье.