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В Запорожье рассказали о роли погибшего главного инженера ЗАЭС - РИА Новости, 18.07.2026
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17:10 18.07.2026 (обновлено: 17:13 18.07.2026)
В Запорожье рассказали о роли погибшего главного инженера ЗАЭС

Емельяненко: инженер Яковлев сыграл важную роль для стабильной работы ЗАЭС

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб от атаки ВСУ.
  • Он сыграл весомую роль в сохранении стабильности станции в условиях провокаций и террористических актов.
  • Карьерный рост Яковлева был стремительным, и он проявил себя как профессионал, гражданин и патриот России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Погибший от атаки ВСУ главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев сыграл весомую роль для стабильной работы Запорожской АЭС в условиях провокаций и террористических актов, заявил РИА Новости председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.
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"Александр Яковлев сыграл весомую роль в сохранении стабильности Запорожской АЭС в условиях провокаций и террористических актов. В самые сложные моменты, когда город и станция подвергались ударам, он не оставил свой пост, демонстрируя мужество и самоотверженность. Его действия в этот критический период стали примером преданности делу и своей стране, что, безусловно, заслуживает самой высокой оценки", - сказал Емельяненко.
По его словам, карьерный рост Яковлева был стремительным, подтверждением чего стало назначение на ответственную должность, где он проявил себя не только как профессионал, но и как человек, гражданин и патриот России.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. Вместе с ним погиб водитель, пострадал работник станции.
СК России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева к государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье.
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Запорожская областьРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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