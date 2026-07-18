В России глагол "махаю" признали литературной нормой

Краткий пересказ от РИА ИИ Лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова сообщила, что слово «махаю» теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу».

В «Большом словаре ударений» 2025 года издания формы «машу» и «махаю» признаны равноправными.

Орфографический словарь русского языка также дает варианты «машу» и «махаю» как равноправные.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Слово "махаю", ранее имевшее помету "разговорное", теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола "машу", сообщила РИА Новости лингвист портала "Грамота.ру" Юлия Кузнецова.

"Еще недавно литературная норма признавала только формы машу — машешь — машет и так далее, а у форм махаю — махаешь — махает были пометы "разговорное". Но язык стремится все унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи, и образованные люди тоже их используют. Эта тенденция отражена в "Большом словаре ударений" 2025 года издания: "машу" и "махаю" теперь равноправные варианты", — сказала Кузнецова.

В "Грамота.ру" пояснили, что грамматические нормы не устанавливаются одним словарем, в этом вопросе можно ориентироваться и на орфоэпический, и на толковый, и на орфографический словари. Так, орфографический словарь русского языка как государственного также дает варианты "машу" и "махаю" как равноправные.