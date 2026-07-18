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Врач рассказала, можно ли есть ягоды с куста - РИА Новости, 18.07.2026
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04:33 18.07.2026 (обновлено: 10:59 18.07.2026)
Врач рассказала, можно ли есть ягоды с куста

Врач Федосьина посоветовала хорошо промыть собранные в лесу или на дачу ягоды

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЧерная смородина на садовом участке
Черная смородина на садовом участке - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Черная смородина на садовом участке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ягоды, собранные на дачном участке или в лесу, необходимо хорошо промыть перед употреблением.
  • На ягодах могут находиться частицы почвы, бактерии, яйца паразитов, остатки удобрений или средств защиты растений.
  • Особенно важно тщательно промывать ягоды перед употреблением детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям со сниженным иммунитетом.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ягоды, собранные на дачном участке или в лесу, необходимо хорошо промыть перед употреблением, так как на них могут находиться частицы почвы, бактерии, яйца паразитов, остатки удобрений или средств защиты растений, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог, гепатолог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Федосьина.
"В лесу лучше не есть ягоды сразу с куста. На них могут попасть загрязнения из почвы, а также микроорганизмы и яйца паразитов, переносчиками которых являются дикие животные", - рассказала Федосьина.
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Врач отметила, что урожай, выращенный на собственном садовом участке, также необходимо сначала хорошо промыть под проточной водой, так как на поверхности плодов могут находиться частицы почвы, бактерии, яйца паразитов, остатки удобрений или средств защиты растений.
"Это особенно важно для детей, беременных женщин, пожилых людей и людей со сниженным иммунитетом", - подчеркнула собеседница агентства.
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