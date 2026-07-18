АЦП готова помочь продавцам Wildberries, пострадавшим от атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса Wildberries в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области.

Ассоциация цифровых платформ готова оказать помощь и поддержку пострадавшим от атак продавцам Wildberries.

Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что Wildberries прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки, а также сообщила о выплатах семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ассоциация цифровых платформ готова оказать помощь и поддержку пострадавшим от атак ВСУ продавцам Wildberries, заявил РИА Новости президент АЦП Ораз Дурдыев.

Ранее Wildberries сообщила о том, что в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы.

"Ассоциация цифровых платформ готова со своей стороны оказать максимальную помощь и поддержку селлерам. В это непростое время рынок должен сплотиться, чтобы оставаться максимально сильным и оставаться надежной поддержкой людям по всей стране", - заявил Ораз Дурдыев.

Он также выразил от имени АЦП и себя лично глубокие и искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших.