АЦП готова помочь продавцам Wildberries, пострадавшим от атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса Wildberries в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области.
- Ассоциация цифровых платформ готова оказать помощь и поддержку пострадавшим от атак продавцам Wildberries.
- Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что Wildberries прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки, а также сообщила о выплатах семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ассоциация цифровых платформ готова оказать помощь и поддержку пострадавшим от атак ВСУ продавцам Wildberries, заявил РИА Новости президент АЦП Ораз Дурдыев.
Ранее Wildberries сообщила о том, что в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы.
"Ассоциация цифровых платформ готова со своей стороны оказать максимальную помощь и поддержку селлерам. В это непростое время рынок должен сплотиться, чтобы оставаться максимально сильным и оставаться надежной поддержкой людям по всей стране", - заявил Ораз Дурдыев.
Он также выразил от имени АЦП и себя лично глубокие и искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших.
Основательница маркетплейса Татьяна Ким в субботу заявила, что Wildberries прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Она также уточнила, что семьи погибших получат от компании по 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии - миллион рублей.