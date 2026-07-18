Рейтинг@Mail.ru
АЦП готова помочь продавцам Wildberries, пострадавшим от атак ВСУ - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 18.07.2026
АЦП готова помочь продавцам Wildberries, пострадавшим от атак ВСУ

АЦП готова оказать помощь пострадавшим от атак ВСУ продавцам Wildberries

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса Wildberries в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области.
  • Ассоциация цифровых платформ готова оказать помощь и поддержку пострадавшим от атак продавцам Wildberries.
  • Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что Wildberries прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки, а также сообщила о выплатах семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ассоциация цифровых платформ готова оказать помощь и поддержку пострадавшим от атак ВСУ продавцам Wildberries, заявил РИА Новости президент АЦП Ораз Дурдыев.
Ранее Wildberries сообщила о том, что в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы.
Логотип бренда компании RWB - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Wildberries опроверг информацию о нарушениях при эвакуации в Электростали
Вчера, 19:12
"Ассоциация цифровых платформ готова со своей стороны оказать максимальную помощь и поддержку селлерам. В это непростое время рынок должен сплотиться, чтобы оставаться максимально сильным и оставаться надежной поддержкой людям по всей стране", - заявил Ораз Дурдыев.
Он также выразил от имени АЦП и себя лично глубокие и искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших.
Основательница маркетплейса Татьяна Ким в субботу заявила, что Wildberries прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Она также уточнила, что семьи погибших получат от компании по 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии - миллион рублей.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Медиков из Москвы направили в Тамбов для помощи пострадавшим от атак БПЛА
Вчера, 12:41
 
Специальная военная операция на УкраинеТамбовская областьЭлектростальМосковская область (Подмосковье)Евгений ПервышовТатьяна Ким (Бакальчук)Вайлдберриз (Wildberries)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала