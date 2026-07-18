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Wildberries опроверг информацию о нарушениях при эвакуации в Электростали - РИА Новости, 18.07.2026
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19:12 18.07.2026 (обновлено: 19:20 18.07.2026)
Wildberries опроверг информацию о нарушениях при эвакуации в Электростали

РВБ: информация о нарушениях не соответствует действительности

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Логотип бренда компании RWB - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© RWB
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса Wildberries в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области.
  • Пресс-служба РВБ заявила, что информация о якобы нарушениях при эвакуации на складе в Электростали не соответствует действительности.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Информация в Telegram-каналах о якобы нарушениях при эвакуации на складе Wildberries в Электростали не соответствует действительности, заявили в пресс-службе РВБ.
Ранее компания сообщила о том, что в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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"Информация о якобы нарушениях при эвакуации на складе в Электростали, распространяемая Telegram-каналами, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Там отметили, что во время инцидента на логистических объектах в Котовске и Электростали штатно и своевременно сработали аварийная автоматика и система контроля доступа. Все эвакуационные выходы были открыты автоматически сразу после возникновения нештатной ситуации. "Благодаря этому исполнители склада покинули здание в соответствии с планом эвакуации", - объяснили в Wildberries.
Добавляется, что в компании действуют строгие регламенты экстренной эвакуации, которые регулярно отрабатываются с исполнителями складов.
В Wildberries призвали доверять только официальным источникам.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Позже в правительстве региона заявили РИА Новости, что пожар ликвидирован.
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