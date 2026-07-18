Wildberries открыла горячую линию для родственников сотрудников складов

Краткий пересказ от РИА ИИ Wildberries открыла горячую линию для близких сотрудников складов Котовска и Электростали.

БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области, после чего СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Wildberries открыла горячую линию для близких сотрудников складов Котовска и Электростали, сообщила пресс-служба РВБ.

Ранее компания сообщила о том, что в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

"Открыта горячая линия для близких и родственников сотрудников и исполнителей складов Котовск и Электросталь", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Уточняется, что во время эвакуации некоторые работники склада вынужденно остались без связи.

"Во время эвакуации некоторые работники склада вынужденно остались без связи. Поэтому для тех, кто не смог связаться со своими близкими и родственниками, работающими на складе, мы организовали возможность обратиться в службу поддержки покупателей через веб-версию сайта — в чате, расположенном в правом нижнем углу экрана", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что находятся на постоянной связи с сотрудниками и оперативными службами, следят за развитием ситуации и оказывают поддержку коллегам и их семьям.