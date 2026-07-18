Wildberries временно снял с продажи товары с атакованных объектов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области, в результате погибли семь человек, 25 пострадали.
- Логистические комплексы Wildberries в Котовске и в Электростали в Московской области подверглись атаке, на обоих объектах была проведена оперативная эвакуация.
- Wildberries временно снял с продажи товары, которые находились на атакованных БПЛА логистических объектах.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Wildberries временно снял с продажи товары, которые находились на атакованных БПЛА логистических объектах в Тамбовской и Московской областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Wildberries в своем Telegram-канале также заявил, что ночью логистические комплексы компании в Котовске в Тамбовской области, а также в Электростали в Московской области подверглись атаке. На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация.
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"Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Там добавили, что запланированные поставки можно отгрузить на другие склады компании.