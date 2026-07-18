Рейтинг@Mail.ru
Wildberries временно снял с продажи товары с атакованных объектов - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 18.07.2026
Wildberries временно снял с продажи товары с атакованных объектов

Wildberries временно снял с продажи товары с атакованных логистических центров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области, в результате погибли семь человек, 25 пострадали.
  • Логистические комплексы Wildberries в Котовске и в Электростали в Московской области подверглись атаке, на обоих объектах была проведена оперативная эвакуация.
  • Wildberries временно снял с продажи товары, которые находились на атакованных БПЛА логистических объектах.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Wildberries временно снял с продажи товары, которые находились на атакованных БПЛА логистических объектах в Тамбовской и Московской областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Wildberries в своем Telegram-канале также заявил, что ночью логистические комплексы компании в Котовске в Тамбовской области, а также в Электростали в Московской области подверглись атаке. На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация.
«
"Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Там добавили, что запланированные поставки можно отгрузить на другие склады компании.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
БПЛА, атаковавшие Тамбовскую область, были начинены поражающими элементами
Вчера, 10:09
 
Тамбовская областьМосковская область (Подмосковье)КотовскЕвгений ПервышовВайлдберриз (Wildberries)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала