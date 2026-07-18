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Объекты и сервисы Wildberries после атаки ВСУ работают в штатном режиме - РИА Новости, 18.07.2026
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18:58 18.07.2026 (обновлено: 19:07 18.07.2026)
Объекты и сервисы Wildberries после атаки ВСУ работают в штатном режиме

Wildberries: сервисы и логистические объекты после атаки ВСУ работают штатно

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВ пункте выдачи заказов Wildberries
В пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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В пункте выдачи заказов Wildberries . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса Wildberries в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области.
  • В результате атаки в Котовске погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы.
  • Сервисы, пункты выдачи заказов и логистические объекты Wildberries после атаки работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сервисы, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и логистические объекты Wildberries после атаки ВСУ работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно, рассказали в пресс-службе маркетплейса.
Ранее компания сообщила о том, что в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Позже в правительстве региона заявили РИА Новости, что пожар ликвидирован.
"Сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в наших ПВЗ", - сообщила компания в своем Telegram-канале.
Там добавили, что компания скорректировала бизнес-процессы и перенастроила логистические цепочки. Маркетплейс продолжает обеспечивать доступ к товарам в пешей доступности от дома.
Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что Wildberries прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Она также уточнила, что семьи погибших получат от компании по два миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии - один миллион рублей.
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