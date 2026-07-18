Объекты и сервисы Wildberries после атаки ВСУ работают в штатном режиме

Краткий пересказ от РИА ИИ БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса Wildberries в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области.

В результате атаки в Котовске погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы.

Сервисы, пункты выдачи заказов и логистические объекты Wildberries после атаки работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сервисы, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и логистические объекты Wildberries после атаки ВСУ работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно, рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Ранее компания сообщила о том, что в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Позже в правительстве региона заявили РИА Новости, что пожар ликвидирован.

"Сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в наших ПВЗ", - сообщила компания в своем Telegram-канале.

Там добавили, что компания скорректировала бизнес-процессы и перенастроила логистические цепочки. Маркетплейс продолжает обеспечивать доступ к товарам в пешей доступности от дома.