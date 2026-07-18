ЦИК заверил списки кандидатов партии "Зеленые" на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам партии "Зеленые".

"Зеленые" представили в Центризбирком документы для заверения списков кандидатов 12 июля, а 16 июля предоставили дополнительные документы.

ЦИК заверил списки кандидатов всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах депутатов Госдумы.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии "Зеленые", решение приняли члены ЦИК на заседании.

Члены Центризбиркома приняли соответствующие постановления на заседании в субботу. Таким образом, ЦИК заверил списки кандидатов всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах депутатов Госдумы.

"Зеленые" 12 июля представили в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборах Государственной думы девятого созыва и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам. ЦИК известил партию о выявленных в документах недостатках 14 июля.

Уполномоченные представители партии 16 июля представили в ЦИК дополнительные документы для заверения списков.

Экологическая партия на съезде 5 июля определила 263 кандидата в составе федерального списка и 135 кандидатов по одномандатным округам.