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ЦИК заверил списки кандидатов партии "Зеленые" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 18.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
11:36 18.07.2026
ЦИК заверил списки кандидатов партии "Зеленые" на выборы в Госдуму

ЦИК РФ заверил списки кандидатов партии "Зелёные" на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам партии "Зеленые".
  • "Зеленые" представили в Центризбирком документы для заверения списков кандидатов 12 июля, а 16 июля предоставили дополнительные документы.
  • ЦИК заверил списки кандидатов всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах депутатов Госдумы.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии "Зеленые", решение приняли члены ЦИК на заседании.
Члены Центризбиркома приняли соответствующие постановления на заседании в субботу. Таким образом, ЦИК заверил списки кандидатов всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах депутатов Госдумы.
Подача документов в ЦИК партией Коммунисты России для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
ЦИК заверил список кандидатов в Госдуму от "Коммунистов России"
15 июля, 11:31
"Зеленые" 12 июля представили в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборах Государственной думы девятого созыва и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам. ЦИК известил партию о выявленных в документах недостатках 14 июля.
Уполномоченные представители партии 16 июля представили в ЦИК дополнительные документы для заверения списков.
Экологическая партия на съезде 5 июля определила 263 кандидата в составе федерального списка и 135 кандидатов по одномандатным округам.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от "Единой России"
10 июля, 10:15
 
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