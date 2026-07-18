Командиру батальона ВСУ "Волки да Винчи" вынесли дисциплинарное взыскание

Краткий пересказ от РИА ИИ Командиру украинского батальона "Волки да Винчи" Сергею Филимонову вынесено дисциплинарное взыскание.

Расследование его действий длилось с мая текущего года и касалось противоправных действий, связанных с похищением человека.

По результатам расследования Сергей Филимонов был привлечен к дисциплинарной ответственности приказом главнокомандующего ВСУ.

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Дисциплинарное взыскание вынесено командиру украинского батальона "Волки да Винчи" Сергею Филимонову по статье о похищении человека, заявляет Генеральный штаб ВСУ.

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что сторонники отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от главкома украинских войск Александра Сырского за публичную поддержку ушедшего главы минобороны. В частности, выговор был вынесен, по данным издания, командиру батальона "Волки да Винчи" Сергею Филимонову.

"Относительно дисциплинарного взыскания майору Сергею Филимонову. По результатам служебного расследования, которое длилось с мая этого года и касалось противоправных действий военнослужащих 108 отдельного штурмового батальона беспилотных систем 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка сил беспилотных систем вооруженных сил Украины командира этого батальона, майора Сергея Филимонова приказом главнокомандующего вооруженных сил Украины привлечено к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* Генштаба ВСУ.

Речь идет, как отмечается, о результатах расследования происшествия, которое произошло 1 мая 2026 года в городе Шахтерское Днепропетровской области. Тогда правоохранители задержали трех военнослужащих 108 бригады. Им было предъявлено обвинение в совершении уголовных правонарушений по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Хулиганство".

Кроме Филимонова дисциплинарные взыскания были наложены и на других военнослужащих указанной воинской части. О каком количестве человек идет речь, не уточняется.

В Киеве и ряде городов Украины три дня продолжаются митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны и против Сырского продолжились на Украине, люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Владимир Зеленский обвинил министра обороны в провале реформы военкоматов.