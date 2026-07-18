Командиры бригад ВСУ получили приказ записывать видео в поддержку Сырского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командиры украинских военных бригад получили приказ записывать видео в поддержку главкома ВСУ Александра Сырского.
- Военных, выступающих против главкома, репрессируют.
- В Киеве и ряде городов Украины прошли митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны и в поддержку экс-министра обороны, а также против Сырского.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Командиры украинских военных бригад получили приказ записывать видео в поддержку главкома ВСУ Александра Сырского, заявил бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что сторонники отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова в рядах ВСУ получают выговоры за публичную поддержку ушедшего главы минобороны.
"Командирам бригад спустили приказ записывать видео в поддержку Сырского. Военных, выступающих против, репрессируют. Вчера один военный со "Скалы" (подразделение ВСУ – ред.) написал пост против него, и исчез, аккаунт удалили. Зачем это делать? Для чего повышать градус?", - написал Стерненко в своем Telegram-канале.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники среди военных также сообщает о направлении командирам таких приказов. "В десантно-штурмовых войсках задание поступило от командования. Еще один собеседник отметил, что подготовку роликов поручили коммуникационным подразделениям бригад… Спустили задачу записать нашим комбригам видеообращение", - говорится в сообщении на сайте издания.
В Киеве и ряде городов Украины в четверг прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны и против Сырского продолжились на Украине, люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.