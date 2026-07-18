Командиры бригад ВСУ получили приказ записывать видео в поддержку Сырского

Краткий пересказ от РИА ИИ Командиры украинских военных бригад получили приказ записывать видео в поддержку главкома ВСУ Александра Сырского.

Военных, выступающих против главкома, репрессируют.

В Киеве и ряде городов Украины прошли митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны и в поддержку экс-министра обороны, а также против Сырского.

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Командиры украинских военных бригад получили приказ записывать видео в поддержку главкома ВСУ Александра Сырского, заявил бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко.

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что сторонники отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова в рядах ВСУ получают выговоры за публичную поддержку ушедшего главы минобороны.

"Командирам бригад спустили приказ записывать видео в поддержку Сырского. Военных, выступающих против, репрессируют. Вчера один военный со "Скалы" (подразделение ВСУ – ред.) написал пост против него, и исчез, аккаунт удалили. Зачем это делать? Для чего повышать градус?", - написал Стерненко в своем Telegram-канале.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники среди военных также сообщает о направлении командирам таких приказов. "В десантно-штурмовых войсках задание поступило от командования. Еще один собеседник отметил, что подготовку роликов поручили коммуникационным подразделениям бригад… Спустили задачу записать нашим комбригам видеообращение", - говорится в сообщении на сайте издания.