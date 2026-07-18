ВСУ опубликовали фейковое видео о поднятии флага в Константиновке

ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Киевский режим опубликовал постановочное видео, на котором якобы военнослужащие ВСУ подняли украинский флаг на одном из зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в Минобороны России.