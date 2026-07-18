В Белгородской области человек погиб при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ударов дронов ВСУ в Белгородской области один человек погиб, один получил ранение.
- Повреждения зафиксированы в селах Гора-Подол, Новая Таволжанка, Ржевка и в городе Грайворон.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Один человек погиб и один получил ранение в результате ударов дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
Уточняется, что пострадавшая доставлена в Шебекинскую ЦРБ, она получила помощь и отпущена на амбулаторное лечение.
Отмечается, что повреждения зафиксированы в селах Гора-Подол, Новая Таволжанка, и Ржевка, а также в городе Грайворон.
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22 июня 2022, 17:18