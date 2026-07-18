ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ.
- Пострадавших среди сотрудников нет, но несколько производственных корпусов серьезно повреждены, зафиксированы возгорания и нанесен существенный ущерб инфраструктуре.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
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"Массированному обстрелу подвергся сегодня утром свиноводческий комплекс в Климовском районе... Пострадавших среди сотрудников нет", - написал врио губернатора на платформе "Макс".
Уточняется, что в серьезно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания, а также нанесен существенный ущерб инфраструктуре.