ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Уточняется, что в серьезно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания, а также нанесен существенный ущерб инфраструктуре.