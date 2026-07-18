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ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области - РИА Новости, 18.07.2026
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13:55 18.07.2026 (обновлено: 15:44 18.07.2026)

ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ.
  • Пострадавших среди сотрудников нет, но несколько производственных корпусов серьезно повреждены, зафиксированы возгорания и нанесен существенный ущерб инфраструктуре.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«
"Массированному обстрелу подвергся сегодня утром свиноводческий комплекс в Климовском районе... Пострадавших среди сотрудников нет", - написал врио губернатора на платформе "Макс".
Уточняется, что в серьезно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания, а также нанесен существенный ущерб инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКлимовский районБрянская областьЕгор КовальчукВооруженные силы Украины
 
 
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