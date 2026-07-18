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Сторонники Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от Сырского, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2026
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13:23 18.07.2026
Сторонники Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от Сырского, пишут СМИ

"Страна.ua": сторонники Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от Сырского

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сторонники бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от главкома украинских войск Александра Сырского за публичную поддержку ушедшего главы минобороны.
  • Командиры бригад ВСУ получили приказ записать видеообращение в поддержку Сырского.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сторонники отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от главкома украинских войск Александра Сырского за публичную поддержку ушедшего главы минобороны, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее бывший замминистра обороны Сергей Стерненко заявил, что Сырский срочно отзывает из отпусков тех военных, которые были замечены в поддержке Федорова.
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"Сторонники уволенного министра Федорова в рядах ВСУ продолжают критиковать главкома Сырского. Командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что получил выговор от Сырского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как сообщает украинское издание, ранее к массовым протестам призывал сослуживец Филимонова по батальону Дмитрий Козятинский. Ряд военнослужащих других подразделений ВСУ и украинских чиновников также сообщали о давлении руководства из-за поддержки Федорова. В частности, по данным "Страны", командиры бригад ВСУ получили приказ записать видеообращение в поддержку Сырского.
В Киеве и ряде городов Украины в четверг прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны и против Сырского продолжились на Украине, люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра обороны в провале реформы военкоматов.
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