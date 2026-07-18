Сторонники Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от Сырского, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сторонники бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от главкома украинских войск Александра Сырского за публичную поддержку ушедшего главы минобороны.
- Командиры бригад ВСУ получили приказ записать видеообращение в поддержку Сырского.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сторонники отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от главкома украинских войск Александра Сырского за публичную поддержку ушедшего главы минобороны, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сторонники уволенного министра Федорова в рядах ВСУ продолжают критиковать главкома Сырского. Командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что получил выговор от Сырского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как сообщает украинское издание, ранее к массовым протестам призывал сослуживец Филимонова по батальону Дмитрий Козятинский. Ряд военнослужащих других подразделений ВСУ и украинских чиновников также сообщали о давлении руководства из-за поддержки Федорова. В частности, по данным "Страны", командиры бригад ВСУ получили приказ записать видеообращение в поддержку Сырского.
В Киеве и ряде городов Украины в четверг прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны и против Сырского продолжились на Украине, люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра обороны в провале реформы военкоматов.