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В Курской области более 46 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ - РИА Новости, 18.07.2026
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В Курской области более 46 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ

В Курской области более 46 тысяч потребителей остались без света после атаки ВСУ

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 46 тысяч потребителей в пяти районах Курской области остались без электричества после атаки БПЛА ВСУ на объект энергетики в Курчатовском районе.
  • Энергетики приступят к восстановлению поврежденного объекта, как только позволит оперативная обстановка.
КУРСК, 18 июл - РИА Новости. Более 46 тысяч потребителей остались без электричества в пяти районах Курской области после атаки БПЛА ВСУ на объект энергетики в Курчатовском районе, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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"Атаки врага по нашей энергетике не прекращаются. По предварительной информации, сегодня утром противник с помощью БПЛА атаковал объект энергетики в Курчатовском районе", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в результате удара нарушено электроснабжение.
"В зону отключения попадают Хомутовский, Конышевский, Льговский, Курчатовский и Рыльский районы - это более 46 тысяч потребителей. Энергетики приступят к восстановлению поврежденного объекта как только позволит оперативная обстановка", - отметил он.
По словам Хинштейна, он рассчитывает, что подача электроэнергии возобновится в максимально короткие сроки.
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