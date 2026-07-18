В Херсонской области от атак ВСУ погибла мирная жительница

Краткий пересказ от РИА ИИ В Херсонской области погибла одна мирная жительница и восемь человек пострадали от атак ВСУ за минувшие сутки.

Пострадали люди в Голой Пристани, Великих Копанях, Виноградово, Каховке, Алешках, Скадовске и Великой Лепетихе.

Зафиксированы повреждения жилых домов, магазинов, автомобилей, объектов связи и инфраструктуры в нескольких населенных пунктах.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла и восемь человек пострадали в Херсонской области за минувшие сутки от атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Одна мирная жительница погибла, восемь человек пострадали из-за террористических ударов врага за минувшие сутки", - написал он в своем канале на платформе "Макс".

По его данным, в Голой Пристани в результате атаки БПЛА погибла женщина 1940 года рождения.

В Великих Копанях Алешкинского округа пострадали женщина 1968 года рождения и мужчина 1965 года рождения. Также ранен местный житель 1983 года рождения. Два человека находятся в больнице, один от госпитализации отказался.

В Виноградово удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю, в результате пострадал мужчина 1968 года рождения. Он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ.

В Каховке ранен мужчина 1970 года рождения. Доставлен в местную больницу. В Алешках тяжело ранен мужчина 1976 года рождения, он госпитализирован в Алешкинскую больницу. В Скадовске пострадала женщина 1958 года рождения, она доставлена в местную больницу. В Великой Лепетихе получил ранения мужчина 1955 года рождения, сообщил Сальдо.