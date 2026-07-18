ВСУ ночью атаковали энергообъекты в восточной части Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Объекты энергетики в восточном Крыму подверглись ночью ударам ВСУ, энергоснабжение пострадавших районов северного, западного и восточного Крыма осуществляется в соответствии с возможностями электросетей, сообщили в субботу ГУП "Крымэнерго".