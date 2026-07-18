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ВСУ сделали тяжелое признание после нового удара ВС России - РИА Новости, 18.07.2026
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09:35 18.07.2026 (обновлено: 19:33 18.07.2026)
ВСУ сделали тяжелое признание после нового удара ВС России

"Страна.ua": ВСУ не сбили баллистические ракеты при ударе ВС России по Одессе

© РИА Новости / Минобороны РоссииБоевой пуск ракеты
Боевой пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Минобороны России
Боевой пуск ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ не сумели перехватить ни одной российской баллистической ракеты при сегодняшних ударах, пишет "Страна.ua" со ссылкой на украинское военное ведомство.
  • В материале отмечается, что ночью Одесскую область атаковали две баллистические ракеты, сбиты они не были.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ВСУ не сумели перехватить ни одной российской баллистической ракеты при сегодняшних ударах, пишет "Страна.ua" со ссылкой на украинское военное ведомство.

"Ночью Одесскую область атаковали две баллистические ракеты, сбиты они не были", — говорится в публикации.
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Владимир Зеленский после ударов по Киеву на прошлой неделе признавал, что ВСУ не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты. При этом, по данным Минобороны, туда были стянуты практически все имеющиеся у Украины западные комплексы противоракетной обороны.
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