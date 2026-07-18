ВСУ сделали тяжелое признание после нового удара ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ не сумели перехватить ни одной российской баллистической ракеты при сегодняшних ударах, пишет "Страна.ua" со ссылкой на украинское военное ведомство.

В материале отмечается, что ночью Одесскую область атаковали две баллистические ракеты, сбиты они не были.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ВСУ не сумели перехватить ни одной российской баллистической ракеты при сегодняшних ударах, пишет "Страна.ua" со ссылкой на украинское военное ведомство.



"Ночью Одесскую область атаковали две баллистические ракеты, сбиты они не были", — говорится в публикации.

Минобороны России заявляло, что целями ударов были украинские порты, используемые в интересах украинских вооруженных сил. Армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА, добавили в ведомстве.