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ВСУ атаковали Белгородскую область 69 раз за сутки - РИА Новости, 18.07.2026
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09:29 18.07.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 69 раз за сутки

Шуваев: ВСУ за сутки 69 раз атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия украинской атаки
Последствия украинской атаки - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки около 70 раз атаковали дронами 15 районов Белгородской области, кроме того, сбиты и подавлены 169 БПЛА, один мирный житель погиб, трое ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 69 раз атаковали территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 169 беспилотников сбиты и подавлены", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что противник совершил три артиллерийских обстрела, а также один раз сбросил взрывное устройство с БПЛА. Удары нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Новооскольскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам.
"При целенаправленном ударе террористического киевского режима в Белгородском округе погиб мирный житель... В Шебекинском округе ранены три человека. Один из пострадавших продолжает лечение в стационаре", - уточнил врио губернатора.
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Вчера, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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