ВСУ атаковали Белгородскую область 69 раз за сутки

БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки около 70 раз атаковали дронами 15 районов Белгородской области, кроме того, сбиты и подавлены 169 БПЛА, один мирный житель погиб, трое ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

« "За минувшие сутки ВСУ 69 раз атаковали территорию Белгородской области … Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 169 беспилотников сбиты и подавлены", - написал Шуваев в канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что противник совершил три артиллерийских обстрела, а также один раз сбросил взрывное устройство с БПЛА. Удары нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Новооскольскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам.