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ВСУ пытаются сдержать продвижение ВС России к Харькову, рассказал Алаудинов - РИА Новости, 18.07.2026
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ВСУ пытаются сдержать продвижение ВС России к Харькову, рассказал Алаудинов

Алаудинов: ВСУ пытаются сдержать продвижение ВС России к Сумам и Харькову

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ пытаются сдержать продвижение российской армии к Сумам и Харькову, используя все имеющиеся ресурсы.
  • Российские силы продвигаются на данных участках фронта, несмотря на сопротивление.
  • Российская армия проводит серьезную разведывательную работу для прогнозирования действий противника и уничтожения его ресурсов.
КУРСК, 18 июл — РИА Новости. ВСУ пытаются сдержать продвижение российской армии к Сумам и Харькову, используя для этого все имеющиеся ресурсы, заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
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"На данном направлении у противника есть основные два города — Харьков и Сумы, которые ему надо удержать любыми путями, потому что это очень крупные два города, где находятся основные логистические узлы. По сути, противник делает весь максимум для того, чтобы российские войска не могли продвинуться в этих направлениях", — пояснил Алаудинов.
Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что, несмотря на сопротивление ВСУ, российские силы продвигаются на данных участках фронта.
"Идет серьезная разведывательная работа, когда мы делаем серьезный анализ информации. С помощью этого анализа мы непосредственно можем прогнозировать действия противника, и параллельно, конечно, мы делаем все возможное для того, чтобы ресурсы противника уничтожать, не давая противнику сконцентрироваться на том или ином участке", — сказал Алаудинов.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что группировка "Север" продолжает расширение полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. Ранее Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСумыХарьковАпти АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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