ВСУ пытаются сдержать продвижение ВС России к Харькову, рассказал Алаудинов

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"На данном направлении у противника есть основные два города — Харьков и Сумы, которые ему надо удержать любыми путями, потому что это очень крупные два города, где находятся основные логистические узлы. По сути, противник делает весь максимум для того, чтобы российские войска не могли продвинуться в этих направлениях", — пояснил Алаудинов.