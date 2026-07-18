Дроны ВСУ охотятся за машинами скорой помощи в Алешках, сообщил сенатор

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"В Алешках враг атакует любой гражданский транспорт, охотясь за машинами скорой помощи, не давая им перевозить больных или оказывать помощь на выездах. Подвергаются обстрелам и машины с продуктами. ВСУ намеренно устраивают все это, чтобы запугать наших людей. Только вот никто не боится", - сказал Костюкевич.