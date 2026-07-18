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Дроны ВСУ охотятся за машинами скорой помощи в Алешках, сообщил сенатор - РИА Новости, 18.07.2026
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08:28 18.07.2026
Дроны ВСУ охотятся за машинами скорой помощи в Алешках, сообщил сенатор

Сенатор Костюкевич: дроны ВСУ охотятся за машинами скорой помощи в Алешках

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дроны ВСУ охотятся за машинами скорой помощи в прифронтовом городе Алешки, не давая перевозить больных и оказывать помощь местному населению.
  • ВСУ добиваются гуманитарной катастрофы в Алешках, пытаясь регулярными обстрелами изолировать населенный пункт от снабжения.
  • Противник также бьет по объектам критической инфраструктуры региона, пытаясь нарушить электро- и водоснабжение.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Дроны ВСУ охотятся за машинами скорой помощи в прифронтовом городе Алешки на левом берегу в Херсонской области, не давая перевозить больных и оказывать помощь местному населению, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что ВСУ добиваются гуманитарной катастрофы в Алешках, пытаясь регулярными обстрелами изолировать населенный пункт от снабжения.
«
"В Алешках враг атакует любой гражданский транспорт, охотясь за машинами скорой помощи, не давая им перевозить больных или оказывать помощь на выездах. Подвергаются обстрелам и машины с продуктами. ВСУ намеренно устраивают все это, чтобы запугать наших людей. Только вот никто не боится", - сказал Костюкевич.
По его словам, противник также бьет по объектам критической инфраструктуры региона, пытаясь нарушить электро- и водоснабжение.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьИгорь КастюкевичВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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