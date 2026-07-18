Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дроны ВСУ охотятся за машинами скорой помощи в прифронтовом городе Алешки, не давая перевозить больных и оказывать помощь местному населению.
- ВСУ добиваются гуманитарной катастрофы в Алешках, пытаясь регулярными обстрелами изолировать населенный пункт от снабжения.
- Противник также бьет по объектам критической инфраструктуры региона, пытаясь нарушить электро- и водоснабжение.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Дроны ВСУ охотятся за машинами скорой помощи в прифронтовом городе Алешки на левом берегу в Херсонской области, не давая перевозить больных и оказывать помощь местному населению, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что ВСУ добиваются гуманитарной катастрофы в Алешках, пытаясь регулярными обстрелами изолировать населенный пункт от снабжения.
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"В Алешках враг атакует любой гражданский транспорт, охотясь за машинами скорой помощи, не давая им перевозить больных или оказывать помощь на выездах. Подвергаются обстрелам и машины с продуктами. ВСУ намеренно устраивают все это, чтобы запугать наших людей. Только вот никто не боится", - сказал Костюкевич.
По его словам, противник также бьет по объектам критической инфраструктуры региона, пытаясь нарушить электро- и водоснабжение.
Сальдо заявил, что автор Times скрыл правду об Алешках
20 июня, 18:41