Краткий пересказ от РИА ИИ Пленные военнослужащие ВСУ сообщили о принудительной депортации украинских мужчин из ЕС с конца 2025 года.

В составе 103-й бригады территориальной обороны действуют целые взводы, укомплектованные теми, кого выдворили из Европы.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза началась в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.

"Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации", — рассказал собеседник агентства.

Представитель силовых структур добавил, что в составе этого формирования действуют целые взводы, укомплектованные теми, кого выдворили из Европы . При этом многие из них проживали в ЕС более десяти лет.

В конце июня еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что ЕК хочет изменить механизм приема украинских беженцев, исключив из него подлежащих призыву.

Киев в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. При этом сотрудники ТЦК практикуют насильственную мобилизацию: мужчин призывного возраста хватают на улицах, зачастую избивают, силой заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.