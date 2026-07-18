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ЕС уже начал депортацию украинских мужчин, сообщил источник - РИА Новости, 18.07.2026
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06:57 18.07.2026 (обновлено: 17:24 18.07.2026)
ЕС уже начал депортацию украинских мужчин, сообщил источник

Принудительная депортация украинских мужчин из ЕС началась с конца 2025 года

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленные военнослужащие ВСУ сообщили о принудительной депортации украинских мужчин из ЕС с конца 2025 года.
  • В составе 103-й бригады территориальной обороны действуют целые взводы, укомплектованные теми, кого выдворили из Европы.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза началась в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации", — рассказал собеседник агентства.
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Представитель силовых структур добавил, что в составе этого формирования действуют целые взводы, укомплектованные теми, кого выдворили из Европы. При этом многие из них проживали в ЕС более десяти лет.
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