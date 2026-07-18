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ВСУ перебросили в Сумскую область полк связи сил спецопераций - РИА Новости, 18.07.2026
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06:42 18.07.2026
ВСУ перебросили в Сумскую область полк связи сил спецопераций

РИА Новости: ВСУ перебросили в Сумскую область полк связи сил спецопераций

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полк связи сил специальных операций ВСУ был переброшен в Сумскую область.
  • Военнослужащие этого полка обеспечивают деятельность командных пунктов украинского спецназа и ДРГ.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полк связи сил специальных операций ВСУ был переброшен в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника агентства, такой вывод был сделан на основании анализа публикаций украинских волонтеров, которые связаны с оказанием помощи военным ВСУ.
"Враг перебросил в Сумскую область 1-й полк связи ССО, военнослужащие которого обеспечивают деятельность не только командных пунктов украинского спецназа, но и ДРГ", - заявил собеседник агентства.
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