ВСУ перебросили в Сумскую область полк связи сил спецопераций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полк связи сил специальных операций ВСУ был переброшен в Сумскую область.
- Военнослужащие этого полка обеспечивают деятельность командных пунктов украинского спецназа и ДРГ.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полк связи сил специальных операций ВСУ был переброшен в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника агентства, такой вывод был сделан на основании анализа публикаций украинских волонтеров, которые связаны с оказанием помощи военным ВСУ.
"Враг перебросил в Сумскую область 1-й полк связи ССО, военнослужащие которого обеспечивают деятельность не только командных пунктов украинского спецназа, но и ДРГ", - заявил собеседник агентства.
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22 июня 2022, 17:18