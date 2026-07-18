Командиры ВСУ обещали убивать отступающих военных, рассказал пленный

"Были по рации указания: кто будет отходить, того и FPV-шкой (FPV-дрон - ред.) будут убивать", - сказал пленный.

Информация о том, что для предотвращения отступления военнослужащих с позиций в украинских подразделениях создаются заградительные группы, которые открывают огонь по бойцам, пытающимся оставить позиции, неоднократно подтверждалась российскими силовыми структурами, показаниями пленных и радиоперехватами.