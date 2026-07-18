Командиры ВСУ обещали убивать отступающих военных, рассказал пленный

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Руслан Мищенчук рассказал, что командиры ВСУ обещали убить FPV-дроном любого военного, который попытается отступить.
- Позицию ВСУ, где находился Мищенчук, обнаружили российские бойцы и начали наносить по ней удары, но украинскому командованию было доложено об этом, и им все равно приказали оставаться на месте.
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Командиры ВСУ обещали убить FPV-дроном любого украинского военного, который попытается отступить, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Руслан Мищенчук.
По словам Мищенчука, позицию ВСУ, на которой находился и он сам, обнаружили российские бойцы, начавшие наносить по ней удары минометами и беспилотниками. Украинские военные доложили об этом командованию, однако им было приказано оставаться на месте.
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"Были по рации указания: кто будет отходить, того и FPV-шкой (FPV-дрон - ред.) будут убивать", - сказал пленный.
Информация о том, что для предотвращения отступления военнослужащих с позиций в украинских подразделениях создаются заградительные группы, которые открывают огонь по бойцам, пытающимся оставить позиции, неоднократно подтверждалась российскими силовыми структурами, показаниями пленных и радиоперехватами.
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