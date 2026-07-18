Силы ПВО за сутки сбили 774 БПЛА и 13 авиабомб ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 774 беспилотника.
- Также были сбиты 13 управляемых авиационных бомб ВСУ.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 774 беспилотника и 13 управляемых авиационных бомб ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18