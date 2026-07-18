ВС России поразили объекты ТЭК, используемые ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.
- Нанесение поражения произошло в 143 районах.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18