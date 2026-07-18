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ВС России "Геранями" уничтожили склад ГСМ ВСУ под Черниговом - РИА Новости, 18.07.2026
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ВС России "Геранями" уничтожили склад ГСМ ВСУ под Черниговом

ВС РФ "Геранями" уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ под Черниговом

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов в Черниговской области.
  • Склад использовался для заправки техники подразделений ВСУ и был поражен ударом беспилотника «Герань».
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские войска ударом беспилотника "Герань" уничтожили в Черниговской области склад горюче-смазочных материалов, которыми ВСУ заправляли свою технику, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В Черниговской области ударом "Герань-3 Сикер" в районе населенного пункта Короп уничтожен склад горюче-смазочных материалов, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
Минобороны также опубликовало кадры нанесения ударов. Виден возникший на объекте пожар.
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