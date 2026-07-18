Парламент Венгрии в течение 30 дней изберет президента, заявил Мадьяр

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку, которая предусматривает его отстранение от должности.

Парламент Венгрии должен избрать нового президента в течение 30 дней, заявилПетер Мадьяр .

С 20 июля полномочия президента временно исполняет спикер парламента Агнеш Форстхоффер.

БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Новый президент Венгрии будет избран парламентом в течение 30 дней, в это время обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

В субботу президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что подписал принятую парламентом Венгрии поправку, которая предусматривает отстранение его от должности и ограничивает количество депутатских сроков до трех.

"Государственное собрание (парламент - ред.) в течение 30 дней должно избрать нового президента республики… С 20 июля полномочия президента республики временно исполняет спикер парламента Агнеш Форстхоффер", - сказал Мадьяр в видеообращении на своей странице в Facebook*.

Парламент Венгрии в понедельник принял предложенную Мадьяром 17-ю поправку к конституции, предусматривающую, в том числе, отстранение Шуйока. Как заявлял Мадьяр, если Шуйок не подпишет поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента.