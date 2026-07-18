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Парламент Венгрии в течение 30 дней изберет президента, заявил Мадьяр - РИА Новости, 18.07.2026
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20:54 18.07.2026
Парламент Венгрии в течение 30 дней изберет президента, заявил Мадьяр

Мадьяр заявил, что парламент Венгрии в течение 30 дней изберет нового президента

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку, которая предусматривает его отстранение от должности.
  • Парламент Венгрии должен избрать нового президента в течение 30 дней, заявилПетер Мадьяр .
  • С 20 июля полномочия президента временно исполняет спикер парламента Агнеш Форстхоффер.
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Новый президент Венгрии будет избран парламентом в течение 30 дней, в это время обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
В субботу президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что подписал принятую парламентом Венгрии поправку, которая предусматривает отстранение его от должности и ограничивает количество депутатских сроков до трех.
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"Государственное собрание (парламент - ред.) в течение 30 дней должно избрать нового президента республики… С 20 июля полномочия президента республики временно исполняет спикер парламента Агнеш Форстхоффер", - сказал Мадьяр в видеообращении на своей странице в Facebook*.
Парламент Венгрии в понедельник принял предложенную Мадьяром 17-ю поправку к конституции, предусматривающую, в том числе, отстранение Шуйока. Как заявлял Мадьяр, если Шуйок не подпишет поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента.
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В миреВенгрияПетер МадьярТамаш Шуйок
 
 
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