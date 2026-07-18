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Венесуэла получила доступ к части своих активов в МВФ - РИА Новости, 18.07.2026
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03:46 18.07.2026 (обновлено: 03:52 18.07.2026)
Венесуэла получила доступ к части своих активов в МВФ

Венесуэла получила доступ к своим активам в МВФ на 346 миллионов долларов

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венесуэла получила доступ к своим активам в МВФ на сумму в 346 миллионов долларов для восстановления страны после землетрясений.
  • Средства позволят оказать поддержку пострадавшим семьям в обеспечении жильем, инфраструктурой, основными государственными услугами и в удовлетворении других потребностей.
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июл - РИА Новости. Венесуэла получила доступ к своим активам в МВФ на сумму в 346 миллионов долларов для восстановления страны после землетрясений, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.
"После разрушительного двойного землетрясения, обрушившегося на нашу страну, Венесуэла первоначально получила от Международного валютного фонда 346 миллионов долларов из собственных средств, которые будут направлены на восстановление и реконструкцию после трагедии", - написала она в Telegram.
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Родригес отметила, что средства позволят оказать поддержку пострадавшим семьям в обеспечении жильем, инфраструктурой, основными государственными услугами и в удовлетворении других потребностей.
После землетрясения Родригес сообщала о том, что власти планируют создать фонд для восстановления Венесуэлы с участием средств в МВФ.
МВФ несколько лет назад заблокировал Венесуэле доступ к 5 миллиардам долларов, на которые страна могла рассчитывать в рамках специальных прав заимствования.
Венесуэла в конце июня пережила два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и ряде других регионов страны, вызвав многочисленные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. После землетрясений власти начали масштабную проверку технического состояния зданий и организовали временное размещение жителей, покинувших свои дома.
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