Венесуэла получила доступ к части своих активов в МВФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венесуэла получила доступ к своим активам в МВФ на сумму в 346 миллионов долларов для восстановления страны после землетрясений.
- Средства позволят оказать поддержку пострадавшим семьям в обеспечении жильем, инфраструктурой, основными государственными услугами и в удовлетворении других потребностей.
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июл - РИА Новости. Венесуэла получила доступ к своим активам в МВФ на сумму в 346 миллионов долларов для восстановления страны после землетрясений, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.
Родригес отметила, что средства позволят оказать поддержку пострадавшим семьям в обеспечении жильем, инфраструктурой, основными государственными услугами и в удовлетворении других потребностей.
После землетрясения Родригес сообщала о том, что власти планируют создать фонд для восстановления Венесуэлы с участием средств в МВФ.
МВФ несколько лет назад заблокировал Венесуэле доступ к 5 миллиардам долларов, на которые страна могла рассчитывать в рамках специальных прав заимствования.
Венесуэла в конце июня пережила два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и ряде других регионов страны, вызвав многочисленные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. После землетрясений власти начали масштабную проверку технического состояния зданий и организовали временное размещение жителей, покинувших свои дома.