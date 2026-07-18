Венесуэла получила доступ к части своих активов в МВФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Венесуэла получила доступ к своим активам в МВФ на сумму в 346 миллионов долларов для восстановления страны после землетрясений.

Средства позволят оказать поддержку пострадавшим семьям в обеспечении жильем, инфраструктурой, основными государственными услугами и в удовлетворении других потребностей.

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июл - РИА Новости. Венесуэла получила доступ к своим активам в МВФ на сумму в 346 миллионов долларов для восстановления страны после землетрясений, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.

"После разрушительного двойного землетрясения, обрушившегося на нашу страну, Венесуэла первоначально получила от Международного валютного фонда 346 миллионов долларов из собственных средств, которые будут направлены на восстановление и реконструкцию после трагедии", - написала она в Telegram

Родригес отметила, что средства позволят оказать поддержку пострадавшим семьям в обеспечении жильем, инфраструктурой, основными государственными услугами и в удовлетворении других потребностей.

После землетрясения Родригес сообщала о том, что власти планируют создать фонд для восстановления Венесуэлы с участием средств в МВФ.

МВФ несколько лет назад заблокировал Венесуэле доступ к 5 миллиардам долларов, на которые страна могла рассчитывать в рамках специальных прав заимствования.