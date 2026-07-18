Рейтинг@Mail.ru
Более 40 собак и кошек смогут найти дом на фестивале "Моспитомец" - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:12 18.07.2026
Более 40 собак и кошек смогут найти дом на фестивале "Моспитомец"

Фестиваль «Моспитомец» пройдет 26 июля на ВДНХ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКоты в вольере на территории приюта для безнадзорных животных
Коты в вольере на территории приюта для безнадзорных животных - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Коты в вольере на территории приюта для безнадзорных животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фестиваль «Моспитомец» пройдет 26 июля на ВДНХ в Москве.
  • На фестивале будет выставка-пристройство, где представят более 40 собак и кошек из столичных приютов.
  • Волонтеры помогают животным адаптироваться и подбирают им подходящих хозяев, а также проводят собеседование с потенциальными владельцами.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Фестиваль "Моспитомец" пройдет 26 июля на ВДНХ в Москве, более 40 собак и кошек из столичных приютов смогут найти новый дом, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"Двадцать шестого июля рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдет фестиваль "Моспитомец". Одним из его главных мероприятий станет выставка-пристройство, где гостям представят более 40 собак и кошек из столичных приютов", - говорится в сообщении.
Кошка - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Юрист рассказал, можно ли приходить на работу с питомцами
Вчера, 07:16
Подчеркивается, что перед выставкой каждый ее участник проходит подготовку: животных обследуют, вакцинируют и обрабатывают от паразитов в соответствии с графиком. У всех животных обязательно есть ветеринарные паспорта. На выставку отбирают самых социализированных: питомцев долгое время учат доверять людям и привыкать к жизни в семье.
"На всех этапах - от подготовки до самого фестиваля - питомцев сопровождают волонтеры. В день мероприятия добровольцы помогают четвероногим знакомиться с будущими хозяевами, отвечают на вопросы гостей и поддерживают своих подопечных в непривычной обстановке", - уточняется в сообщении.
Дополняется, что волонтеры хорошо знают характер и привычки каждого животного, поэтому могут подобрать ему подходящий дом. Будущим владельцам рассказывают, кто предпочитает долгие прогулки, а кто любит спокойный отдых, кто сразу станет отличным компаньоном для активной семьи, а кому потребуется чуть больше времени на адаптацию.
"С каждым потенциальным хозяином проводится собеседование. Волонтеры и сотрудники приютов оценивают, насколько животному будет комфортно в новом доме и готовы ли члены семьи к его появлению. Если беседа проходит успешно, заключается договор ответственного содержания, и питомца передают новому владельцу прямо на выставке", - отмечается в сообщении.
Напоминается, что представители приюта остаются на связи с хозяином и при необходимости помогают советами на протяжении всей жизни четвероногого друга.
Работа кинологического клуба - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Эксперты назвали лучшие породы домашних питомцев для городской квартиры
14 июля, 03:15
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала