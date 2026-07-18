Более 40 собак и кошек смогут найти дом на фестивале "Моспитомец"

Краткий пересказ от РИА ИИ Фестиваль «Моспитомец» пройдет 26 июля на ВДНХ в Москве.

На фестивале будет выставка-пристройство, где представят более 40 собак и кошек из столичных приютов.

Волонтеры помогают животным адаптироваться и подбирают им подходящих хозяев, а также проводят собеседование с потенциальными владельцами.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Фестиваль "Моспитомец" пройдет 26 июля на ВДНХ в Москве, более 40 собак и кошек из столичных приютов смогут найти новый дом, сообщается на сайте мэра и правительства города.

"Двадцать шестого июля рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдет фестиваль "Моспитомец". Одним из его главных мероприятий станет выставка-пристройство, где гостям представят более 40 собак и кошек из столичных приютов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что перед выставкой каждый ее участник проходит подготовку: животных обследуют, вакцинируют и обрабатывают от паразитов в соответствии с графиком. У всех животных обязательно есть ветеринарные паспорта. На выставку отбирают самых социализированных: питомцев долгое время учат доверять людям и привыкать к жизни в семье.

"На всех этапах - от подготовки до самого фестиваля - питомцев сопровождают волонтеры. В день мероприятия добровольцы помогают четвероногим знакомиться с будущими хозяевами, отвечают на вопросы гостей и поддерживают своих подопечных в непривычной обстановке", - уточняется в сообщении.

Дополняется, что волонтеры хорошо знают характер и привычки каждого животного, поэтому могут подобрать ему подходящий дом. Будущим владельцам рассказывают, кто предпочитает долгие прогулки, а кто любит спокойный отдых, кто сразу станет отличным компаньоном для активной семьи, а кому потребуется чуть больше времени на адаптацию.

"С каждым потенциальным хозяином проводится собеседование. Волонтеры и сотрудники приютов оценивают, насколько животному будет комфортно в новом доме и готовы ли члены семьи к его появлению. Если беседа проходит успешно, заключается договор ответственного содержания, и питомца передают новому владельцу прямо на выставке", - отмечается в сообщении.