Новые власти Молдавии продержатся не более полугода, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Новое правительство Молдавии продержится у власти всего полгода, поскольку в составе кабмина заменили всего несколько человек, заявил лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый.

"Молдавии больше не нужна очередная смена декораций. Нам необходимо полностью менять политическую систему и само устройство власти. Иначе будут продолжать меняться премьер-министры, министры и названия партий, но страной по-прежнему будут управлять одни и те же круги по одним и тем же правилам", - добавил Усатый.

Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Глава республики Майя Санду по инициативе правящей партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом в премьер-министры проживающего на Украине молдавского банкира Тофана. Оппозиция бойкотировала предложенные президентом консультации, объяснив это тем, что они носили формальный характер, а решение по кандидатуре уже было принято правящим большинством кулуарно.