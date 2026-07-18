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Новые власти Молдавии продержатся не более полугода, заявили в оппозиции - РИА Новости, 18.07.2026
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13:57 18.07.2026
Новые власти Молдавии продержатся не более полугода, заявили в оппозиции

Усатый: новое правительство Молдавии продержится у власти полгода

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатый заявил, что новое правительство Молдавии продержится у власти всего полгода.
  • Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Василий Тофан решил сохранить большую часть прежнего состава правительства, заменив лишь четырех министров из 16.
  • Ренато Усатый считает, что механизмы контроля и политическая система в стране остались прежними, несмотря на замену премьер-министра.
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Новое правительство Молдавии продержится у власти всего полгода, поскольку в составе кабмина заменили всего несколько человек, заявил лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый.
Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Василий Тофан сообщил в пятницу, что решил сохранить большую часть прежнего состава правительства, заменив лишь четырех министров из 16 - глав минфина, минсельхоза, минкульта и минздрава. Тофан 21 июля предстанет перед парламентом, чтобы получить вотум доверия от депутатов.
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"В Молдавии меняют премьер-министров только для того, чтобы сохранить ту же власть и ту же политическую систему. Этому правительству осталось максимум полгода. На следующих досрочных парламентских выборах, скорее всего, появится новая партия во главе с действующим премьер-министром Василием Тофаном - нынешняя власть заранее готовит себе будущего партнера по коалиции в следующем парламенте", - написал Усатый в соцсетях.
По его словам, несмотря на замену премьер-министра, механизмы контроля и политическая система в стране остались прежними.
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"Молдавии больше не нужна очередная смена декораций. Нам необходимо полностью менять политическую систему и само устройство власти. Иначе будут продолжать меняться премьер-министры, министры и названия партий, но страной по-прежнему будут управлять одни и те же круги по одним и тем же правилам", - добавил Усатый.
Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Глава республики Майя Санду по инициативе правящей партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом в премьер-министры проживающего на Украине молдавского банкира Тофана. Оппозиция бойкотировала предложенные президентом консультации, объяснив это тем, что они носили формальный характер, а решение по кандидатуре уже было принято правящим большинством кулуарно.
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