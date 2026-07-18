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В Улан-Удэ автомобиль наехал на женщину с ребенком - РИА Новости, 18.07.2026
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14:37 18.07.2026
В Улан-Удэ автомобиль наехал на женщину с ребенком

В Улан-Удэ автомобиль наехал на женщину с ребенком вне пешеходного перехода

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Улан-Удэ на улице Тулаева водитель автомобиля Toyota Passo наехал на женщину и ребенка, которые переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода.
  • Женщина 37 лет и двухлетний ребенок получили травмы различной степени тяжести.
УЛАН-УДЭ, 18 июл - РИА Новости. Водитель на легковом автомобиле вне пешеходного перехода наехал на женщину с ребенком в Улан-Удэ, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям республиканского УГИБДД МВД Наталья Шагдуржапова.
"По предварительным данным, сегодня около 17.00 (12.00 мск) на улице Тулаева в районе дома №52 водитель автомобиля Toyota Passo совершил наезд на двух пешеходов. Женщина и ребенок переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода", - говорится в сообщении.
Она отметила, что 37-летняя женщина и двухлетний ребенок получили травмы различной степени тяжести. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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