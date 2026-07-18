В Улан-Удэ автомобиль наехал на женщину с ребенком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Улан-Удэ на улице Тулаева водитель автомобиля Toyota Passo наехал на женщину и ребенка, которые переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода.
- Женщина 37 лет и двухлетний ребенок получили травмы различной степени тяжести.
УЛАН-УДЭ, 18 июл - РИА Новости. Водитель на легковом автомобиле вне пешеходного перехода наехал на женщину с ребенком в Улан-Удэ, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям республиканского УГИБДД МВД Наталья Шагдуржапова.
"По предварительным данным, сегодня около 17.00 (12.00 мск) на улице Тулаева в районе дома №52 водитель автомобиля Toyota Passo совершил наезд на двух пешеходов. Женщина и ребенок переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода", - говорится в сообщении.
Она отметила, что 37-летняя женщина и двухлетний ребенок получили травмы различной степени тяжести. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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17 июля, 23:33