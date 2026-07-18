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В ФРГ выступили с жестким заявлением об украинцах - РИА Новости, 18.07.2026
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16:45 18.07.2026 (обновлено: 17:26 18.07.2026)
В ФРГ выступили с жестким заявлением об украинцах

Глава МВД ФРГ считает возвращение украинцев в зону боевых действий обоснованным

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр внутренних дел Германии Александр Добриндт
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возвращение украинцев призывного возраста в зону боевых действий из Германии — это обоснованное решение, заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт.
  • Политик подчеркнул, что они больше не должны попадать под действие этого распоряжения, и это обосновано с политической точки зрения, так как Берлин оказывает Киеву военную помощь.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Возвращение украинцев призывного возраста в зону боевых действий из Германии — это обоснованное решение, заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт.
"Получить убежище, конечно, в принципе по-прежнему возможно, но уклонение от военной службы не рассматривается как основание для его предоставления", — заявил он в интервью Welt am Sonntag.
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Политик отметил, что сейчас граждане Украины попадают под действие Директивы о массовом притоке беженцев, согласно которой они имеют право оставаться на территории страны. По его словам, именно это отличает их от выходцев из Сирии, которые всегда подвергались индивидуальным проверкам.
Добриндт подчеркнул, что молодые украинцы больше не должны попадать под действие этого распоряжения, и это обоснованно с политической точки зрения, так как Берлин оказывает Киеву военную помощь.
В среду Совет ЕС сообщил о решении стран объединения с марта 2027 года предоставлять новым заявителям с Украины временную защиту только при условии выполнения ими воинской обязанности.
Данный механизм действует в Евросоюзе с марта 2022 года. По данным Совета, по состоянию на 31 мая 2026 года этим статусом пользовались около 4,38 миллиона человек. Он предоставляет право на проживание, доступ к рынку труда, медицинской помощи, образованию и социальной поддержке во всех странах блока.
Ранее эту меру продлили до 4 марта 2027 года, на этот период действуют прежние правила ее предоставления. Новое решение Совета ЕС должно быть формально утверждено в ближайшие недели и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
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