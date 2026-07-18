На Украине сотни людей вышли на митинги в поддержку Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ В разных городах Украины прошли митинги в поддержку экс-главы минобороны Михаила Федорова.

Протесты в Киеве в поддержку Федорова переросли в акцию с критикой Владимира Зеленского.

Граждане Украины выразили резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовали смещения главкома ВСУ Александра Сырского.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сотни жителей Украины в разных городах присоединились к митингам в поддержку экс-главы минобороны Михаила Федорова, сообщает украинское издание "Новости.Live".

В субботу украинское издание "Время.ua" сообщало, что протесты в Киеве в поддержку Федорова перерастают в акцию с критикой Владимира Зеленского.

"Сотни людей снова собрались для протестов в поддержку Михаила Федорова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Украинский телеканал "Общественное" в свою очередь сообщил, что люди вышли на митинги в Виннице, Львове, Хмельницком, Днепропетровске, Николаеве, Тернополе, Кроповницком, Ивано-Франковске, Одессе, Ужгороде и Черкассах. Телеканал опубликовал соответствующие фото.

© Фото : , соцсети Митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Федорова © Фото : , соцсети Митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Федорова

На акцию протестов вышли также депутат Рады Ярослав Железняк со своим сыном и мэр Львова Андрей Садовый с супругой. Они выложили снимки в своих Telegram-каналах.