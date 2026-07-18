На Украине сотни людей вышли на митинги в поддержку Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В разных городах Украины прошли митинги в поддержку экс-главы минобороны Михаила Федорова.
- Протесты в Киеве в поддержку Федорова переросли в акцию с критикой Владимира Зеленского.
- Граждане Украины выразили резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовали смещения главкома ВСУ Александра Сырского.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сотни жителей Украины в разных городах присоединились к митингам в поддержку экс-главы минобороны Михаила Федорова, сообщает украинское издание "Новости.Live".
"Сотни людей снова собрались для протестов в поддержку Михаила Федорова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинский телеканал "Общественное" в свою очередь сообщил, что люди вышли на митинги в Виннице, Львове, Хмельницком, Днепропетровске, Николаеве, Тернополе, Кроповницком, Ивано-Франковске, Одессе, Ужгороде и Черкассах. Телеканал опубликовал соответствующие фото.
© Фото : , соцсетиМитинги в поддержку экс-министра обороны Украины Федорова
© Фото : , соцсети
Митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Федорова
На акцию протестов вышли также депутат Рады Ярослав Железняк со своим сыном и мэр Львова Андрей Садовый с супругой. Они выложили снимки в своих Telegram-каналах.
В Киеве и нескольких городах Украины с четверга проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. Кроме того, граждане Украины использовали функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.