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На Украине сотни людей вышли на митинги в поддержку Федорова - РИА Новости, 18.07.2026
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22:22 18.07.2026 (обновлено: 23:05 18.07.2026)
На Украине сотни людей вышли на митинги в поддержку Федорова

Сотни жителей Украины в городах присоединились к митингам в поддержку Федорова

© Фото : , соцсетиМитинги в поддержку экс-министра обороны Украины Федорова
Митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Федорова - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : , соцсети
Митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Федорова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В разных городах Украины прошли митинги в поддержку экс-главы минобороны Михаила Федорова.
  • Протесты в Киеве в поддержку Федорова переросли в акцию с критикой Владимира Зеленского.
  • Граждане Украины выразили резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовали смещения главкома ВСУ Александра Сырского.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сотни жителей Украины в разных городах присоединились к митингам в поддержку экс-главы минобороны Михаила Федорова, сообщает украинское издание "Новости.Live".
В субботу украинское издание "Время.ua" сообщало, что протесты в Киеве в поддержку Федорова перерастают в акцию с критикой Владимира Зеленского.
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"Сотни людей снова собрались для протестов в поддержку Михаила Федорова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинский телеканал "Общественное" в свою очередь сообщил, что люди вышли на митинги в Виннице, Львове, Хмельницком, Днепропетровске, Николаеве, Тернополе, Кроповницком, Ивано-Франковске, Одессе, Ужгороде и Черкассах. Телеканал опубликовал соответствующие фото.
© Фото : , соцсетиМитинги в поддержку экс-министра обороны Украины Федорова
Митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Федорова - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : , соцсети
Митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Федорова
На акцию протестов вышли также депутат Рады Ярослав Железняк со своим сыном и мэр Львова Андрей Садовый с супругой. Они выложили снимки в своих Telegram-каналах.
В Киеве и нескольких городах Украины с четверга проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. Кроме того, граждане Украины использовали функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.
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