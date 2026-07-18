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На Украине массово задерживают и направляют на службу выходцев из Азии - РИА Новости, 18.07.2026
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18:18 18.07.2026
На Украине массово задерживают и направляют на службу выходцев из Азии

РИА Новости: на Украине задерживают и направляют в ряды ВСУ выходцев из Азии

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миграционная служба Украины начала массовые задержания выходцев из стран Азии, прибывших в страну на заработки.
  • Женщин после задержания в основном депортируют, а мужчин направляют на службу в ВСУ.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Миграционная служба Украины начала массовые задержания выходцев из стран Азии, прибывших в страну на заработки, мужчин после этого направляют в ряды ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что женщин после задержания в основном депортируют, тогда как мужчин направляют на службу в ВСУ.
"Миграционная служба Украины начала массовые задержания выходцев из Азии, прибывших в бывшую УССР для заработков. Женщин, в основном, депортируют, а мужчин фактически насильно забирают в ВСУ на "тыловые должности" с дальнейшим переводом в штурмовики", - сообщили в силовых структурах.
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