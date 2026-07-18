Краткий пересказ от РИА ИИ
- Миграционная служба Украины начала массовые задержания выходцев из стран Азии, прибывших в страну на заработки.
- Женщин после задержания в основном депортируют, а мужчин направляют на службу в ВСУ.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Миграционная служба Украины начала массовые задержания выходцев из стран Азии, прибывших в страну на заработки, мужчин после этого направляют в ряды ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что женщин после задержания в основном депортируют, тогда как мужчин направляют на службу в ВСУ.
"Миграционная служба Украины начала массовые задержания выходцев из Азии, прибывших в бывшую УССР для заработков. Женщин, в основном, депортируют, а мужчин фактически насильно забирают в ВСУ на "тыловые должности" с дальнейшим переводом в штурмовики", - сообщили в силовых структурах.
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