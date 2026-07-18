Андрей Ермак координирует кампанию в поддержку Сырского

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак координирует информационную кампанию в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Протесты против Сырского, получившие неофициальное название «картонный майдан», прошли в Киеве и других городах Украины.

Зеленский заявил о намерении отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак координирует информационную кампанию в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне протестов против него в стране, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что протестные акции, первоначально связанные с увольнением министра обороны Украины Михаила Федорова , впоследствии приобрели более широкий характер и получили неофициальное название "картонный майдан".

"Любопытно, что информационную кампанию в защиту Сырского полностью координирует бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, с которым главком успел обсудить все аспекты буквально накануне", - сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Ермак организует размещение рекламы в Telegram-каналах, а также через подконтрольных должностных лиц направляет в боевые подразделения указания записывать видеообращения в поддержку Сырского.

В Киеве и некоторых других городах Украины в четверг прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны и против Сырского продолжились, люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.