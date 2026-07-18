СМИ: Украина в обмен на дроны хочет получить от Польши технику для ремонта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина хочет получить от Польши дополнительное оборудование и аппаратуру для технического обслуживания авиационной техники в обмен на дроны.
- Также Киев хочет получить соответствующую ремонтно-эксплуатационную документацию.
- Между Польшей и Украиной продолжается переговорный процесс относительно возможной передачи авиационной техники для нужд ВСУ.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Украина в обмен на дроны кроме истребителей МиГ-29 хочет получить от Польши оборудование и аппаратуру для технического обслуживания авиационной техники, а также соответствующую ремонтно-эксплуатационную документацию, сообщает украинское издание "Милитарный" со ссылкой на минобороны.
Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш 6 июля сообщал, что Украина согласилась обменять свои дроны на польские истребители МиГ-29.
"Кроме польских МиГ-29, Украина также хочет получить дополнительное оборудование и аппаратуру для технического обслуживания авиационной техники в обмен на поставку дронов. Сейчас между Польшей и Украиной продолжается переговорный процесс относительно возможной передачи авиационной техники для нужд вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
ВСУ, кроме того, хотят получить также соответствующую ремонтно-эксплуатационную документацию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.