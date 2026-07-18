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Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 18.07.2026
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17:43 18.07.2026
Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС

Венгрия заблокировала два кластера по вступлению Украины в Евросоюз

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза
Флаги Венгрии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгрия заблокировала начало процесса открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины.
  • Вопрос утверждения результатов скрининга кластеров для Украины и Молдавии будет поднят на следующем заседании 22 июля.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз, сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.
"Во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в пятницу, 17 июля, Венгрия отказалась начать процесс открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины, но согласилась относительно кластера №3 для Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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Как уточняет издание, из-за отсутствия консенсуса, было решено вернуться к вопросу утверждения результатов скрининга кластеров для Украины и Молдавии на следующем заседании в среду, 22 июля.
В начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украины, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.
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