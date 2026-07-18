Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Венгрия заблокировала начало процесса открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины.

Вопрос утверждения результатов скрининга кластеров для Украины и Молдавии будет поднят на следующем заседании 22 июля.

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз, сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

"Во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в пятницу, 17 июля, Венгрия отказалась начать процесс открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины, но согласилась относительно кластера №3 для Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Как уточняет издание, из-за отсутствия консенсуса, было решено вернуться к вопросу утверждения результатов скрининга кластеров для Украины и Молдавии на следующем заседании в среду, 22 июля.