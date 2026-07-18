Депутаты Рады хотят направить Зеленскому запрос об отставке Сырского

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Верховной рады Украины хотят направить Владимиру Зеленскому запрос об отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Зеленский рассматривает возможность отставки Сырского на фоне протестов из-за отставки главы минобороны Михаила Федорова.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины хотят направить Владимиру Зеленскому запрос об отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, сообщает украинский парламентарий Ярослав Железняк.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на источники в украинском руководстве, сообщала, что Зеленский рассматривает возможность отставки Сырского на фоне протестов из-за отставки главы минобороны Михаила Федорова, конфликтовавшего с главкомом.

"Инициируем регистрацию запроса от депутатов с требованием рассмотреть вопрос об увольнении генерала Александра Сырского с должности главнокомандующего вооруженных сил Украины. Рассмотреть вопрос о назначении нового главнокомандующего вооруженных сил Украины на основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеряемый технологический результат", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, такой запрос должны подписать как минимум 226 депутатов.