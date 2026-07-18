Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Рады хотят направить Зеленскому запрос об отставке Сырского - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 18.07.2026
Депутаты Рады хотят направить Зеленскому запрос об отставке Сырского

Депутат Железняк: Рада хочет отправить Зеленскому запрос об отставке Сырского

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) / Александр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) /
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Верховной рады Украины хотят направить Владимиру Зеленскому запрос об отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.
  • Ранее газета Financial Times сообщала, что Зеленский рассматривает возможность отставки Сырского на фоне протестов из-за отставки главы минобороны Михаила Федорова.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины хотят направить Владимиру Зеленскому запрос об отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, сообщает украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Ранее газета Financial Times, ссылаясь на источники в украинском руководстве, сообщала, что Зеленский рассматривает возможность отставки Сырского на фоне протестов из-за отставки главы минобороны Михаила Федорова, конфликтовавшего с главкомом.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
СМИ: ЕС опасается за будущее соглашений с Киевом, подписанных при Федорове
Вчера, 12:57
"Инициируем регистрацию запроса от депутатов с требованием рассмотреть вопрос об увольнении генерала Александра Сырского с должности главнокомандующего вооруженных сил Украины. Рассмотреть вопрос о назначении нового главнокомандующего вооруженных сил Украины на основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеряемый технологический результат", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, такой запрос должны подписать как минимум 226 депутатов.
В Киеве и ряде городов Украины в четверг и пятницу прошли митинги в поддержку Федорова и против Сырского. Кроме того, граждане Украины использовали функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
"Мятеж в Киеве". Ревность Зеленского спровоцировала необратимые последствия
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаКиевАлександр СырскийВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала