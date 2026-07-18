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Украина сможет пользоваться воздушными танкерами Польши, заявил генерал - РИА Новости, 18.07.2026
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13:52 18.07.2026
Украина сможет пользоваться воздушными танкерами Польши, заявил генерал

Генерал Новак: Украина сможет пользоваться воздушными танкерами Польши

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша закупает самолеты-заправщики.
  • Самолеты-заправщики, которые закупает Польша, смогут использоваться воздушными силами нескольких стран, включая Украину, заявил генерал Иренуш Новак.
  • Украинские ВВС смогут воспользоваться самолетами дозаправки в воздухе после подписания мирного соглашения, уточнил Новак.
ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Украина сможет пользоваться самолетами дозаправки в воздухе, которые Польша еще только закупает, заявил начальник оперативного командования видами вооруженных сил Польши, генерал Иренуш Новак в интервью изданию Defence24.
"Мы покупаем эти танкеры, но они наверняка будут использоваться и воздушным силам Румынии, и воздушными силами Болгарии, Словакии, Чехии, возможно, странами Балтии и, вероятно, украинской авиацией", - сказал Новак.
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При этом он подчеркнул, что речи об использовании польских воздушных танкеров украинскими военными в период продолжающихся на территории страны боевых действий не идет.
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"В обозримом будущем после подписания мирного соглашения", - сказал Новак, уточняя, когда украинские ВВС смогут воспользоваться самолетами дозаправки.
В июне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что республика ведет переговоры с Испанией о закупке самолетов для дозаправки в воздухе, необходимых ей в связи с приобретением американских истребителей F-35.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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