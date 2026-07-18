Украина сможет пользоваться воздушными танкерами Польши, заявил генерал

Краткий пересказ от РИА ИИ Польша закупает самолеты-заправщики.

Самолеты-заправщики, которые закупает Польша, смогут использоваться воздушными силами нескольких стран, включая Украину, заявил генерал Иренуш Новак.

Украинские ВВС смогут воспользоваться самолетами дозаправки в воздухе после подписания мирного соглашения, уточнил Новак.

ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Украина сможет пользоваться самолетами дозаправки в воздухе, которые Польша еще только закупает, заявил начальник оперативного командования видами вооруженных сил Польши, генерал Иренуш Новак в интервью изданию Украина сможет пользоваться самолетами дозаправки в воздухе, которые Польша еще только закупает, заявил начальник оперативного командования видами вооруженных сил Польши, генерал Иренуш Новак в интервью изданию Defence24

"Мы покупаем эти танкеры, но они наверняка будут использоваться и воздушным силам Румынии , и воздушными силами Болгарии , Словакии, Чехии, возможно, странами Балтии и, вероятно, украинской авиацией", - сказал Новак.

При этом он подчеркнул, что речи об использовании польских воздушных танкеров украинскими военными в период продолжающихся на территории страны боевых действий не идет.

« "В обозримом будущем после подписания мирного соглашения", - сказал Новак, уточняя, когда украинские ВВС смогут воспользоваться самолетами дозаправки.

В июне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что республика ведет переговоры с Испанией о закупке самолетов для дозаправки в воздухе, необходимых ей в связи с приобретением американских истребителей F-35.